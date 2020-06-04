Послаблення карантину не вплине на обсервацію після повернення з-за кордону

Послаблення карантинних обмежень в Україні не вплине на обов'язкову обсервацію після повернення з-за кордону. По поверненню в Україну громадяни зобов'язані пройти двотижневу обсервацію.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

При в'їзді в Україну громадяни та іноземці зобов'язуються на проходження 14-денного карантину вдома. Для цього вони повинні встановити на смартфон додаток "Дій вдома", що підтверджує добровільну згоду на самоізоляцію.

У разі невстановлення додатку, особи направляються у спеціальні заклади для проходження обсервації, які заздалегідь визначені обласними держадміністраціями.

"Для цього необхідно звернутися до працівників поліції та/або місцевих органів влади, які несуть службу в пунктах перетину державного кордону", - додали в службі.

Про осіб, які відмовилися проходити обсервацію, та тих, хто порушив правила карантину, прикордонники сповіщають поліцію та санітарно-карантинні підрозділи. За порушення правил карантину передбачено штраф - 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, карантин в Україні послаблять з 5 червня: дозволять внутрішні авіаперельоти, роботу ресторанів та кафе у приміщеннях, а також скасують обов'язкову самоізоляцію пенсіонерів.

При цьому, за даними МОЗу, до послаблення карантину поки не готові 8 областей України.