Ослабление карантина не повлияет на обсервацию после возвращения из-за границы

Ослабление карантинных ограничений в Украине не повлияет на обязательную обсервацию после возвращения из-за границы. По возвращению в Украину граждане обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

При въезде в Украину граждане и иностранцы обязуются на прохождение 14-дневного карантина дома. Для этого они должны установить на смартфон приложение "Дій вдома", что подтверждает добровольное согласие на самоизоляцию.

В случае неустановления приложения, лица направляются в специальные учреждения для прохождения обсервации, которые заранее определены областными госадминистрациями.

"Для этого необходимо обратиться к работникам полиции и/или местных органов власти, которые несут службу в пунктах пересечения государственной границы", - добавили в службе.

О лицах, которые отказались проходить обсервацию, и тех, кто нарушил правила карантина, пограничники извещают полицию и санитарно-карантинные подразделения. За нарушение правил карантина предусмотрен штраф - 17 тысяч гривен.

Напомним, карантин в Украине ослабят с 5 июня: разрешат внутренние авиаперелеты, работу ресторанов и кафе в помещениях, а также отменят обязательную самоизоляцию пенсионеров.

При этом, по данным Минздрава, к ослаблению карантина пока не готовы 8 областей Украины.