Вісім областей та Київ не готові до послаблення карантину, - МОЗ

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Умови для пом'якшення карантину залежать від трьох показників

Станом на 4 червня в Україні 8 областей та Київ не готові до послаблення карантину. Неможливість скасування карантинних обмежень пояснюється невідповідністю по трьом критеріям.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Таким чином до послаблення карантину не готові м. Київ та ще 8 областей. Зокрема, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Луганська, Львівська, Рівненська та Чернівецька області.

МОЗ визначає умови для пом'якшення карантину за трьома показниками. Так, одним з них є дані середньої кількості ПЛР-тестувань за останні 7 днів на 100 тис. населення. Наступним показником є інцидентність - кількість хворих, знову захворілих людей за останні 7 днів на 100 тис. населення. А також завантаженість ліжок в лікарнях для госпіталізації хворих з коронавірусною хворобою, яка не повинна бути більше 50%.

Фото: епідемічної ситуації в областях України (moz.gov.ua)

Зазначимо, найгірша ситуація захворюваності коронавірусом в Україні спостерігається у Львівській області та Києві. У Львові мер міста Андрій Садовий заявив, що карантин посилять, коли захворюваність перевищить 23%. А мер столиці Віталій Кличко запропонував скасувати підсумкову атестацію випускників 11 класів, а також скасувати ЗНО для тих, хто не планує вступати до вишів.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, що у разі невідповідності епідемічної ситуації в регіоні ознаками послаблення карантину протягом трьох днів поспіль регіональна комісія збирається позачергово і скасовує послаблення деяких протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, в Україні стартував новий етап послаблення карантинних обмежень.

Крім того, станом на 4 червня в Україні зафіксували 25 410 випадків зараження коронавірусом.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Андрій Козловський