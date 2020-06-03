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Опубліковано рішення про нове ослаблення карантину

Новини » Суспільство     03.06.2020 - 18:40
Опубліковано рішення про нове ослаблення карантину
Фото: карантин в Україні знову пом'якшують (РБК-Україна)

Нові ослаблення стануть чинними найближчими днями

Кабінет міністрів України оприлюднив рішення про нове ослаблення карантину з 5 червня. Документ серед іншого дозволяє відновити внутрішні перельоти та скасовує обов'язкову самоізоляцію українців старше 60 років.

Відповідну постанову опубліковано на урядовому порталі.

Зокрема, дозволяються перевезення в легкових авто до п'яти осіб з водієм включно (без урахування дітей до 14 років). Обмеження не поширюються на членів однієї родини.

Також врегульовано питання посилення карантину в регіонах, які не відповідають критеріям ослаблення. Зокрема, якщо регіон не відповідає їм протягом трьох днів поспіль, місцева комісія з надзвичайних ситуацій має терміново зібратися і на свій розсуд скасувати пом'якшення протиепідемічних заходів.

Дозволяються богослужіння в храмах за умови дотримання дистанції не менше 1,5 метри між парафіянами та не більше однієї особи на 5 кв. метрів.

Крім того, з 5 червня дозволяється:

  • внутрішні перельоти;
  • робота ресторанів (з дотриманням обмежень по дистанції між місцями для відвідувачів)
  • українцям старше 60 років не дотримуватись зобов'язань щодо самоізоляції

Фото: постанова про ослаблення карантину з 5 червня


Нагадаємо, раніше РБК-Україна докладніше зупинялося на умовах, при яких зможуть відкритися кафе і ресторани.

Ослаблення карантину в Україні відбувається на тлі зростання показників
смертності від коронавірусу: на сьогодні такий показник дорівнює 3%, хоча ще місяць тому становив 2,5%.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Кабінет Міністрів Українипостановлениекарантин
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