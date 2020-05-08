Південний Тіроль послабить карантин раніше запланованого

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З 11 травня зможуть відкритися бари, ресторани, перукарні і музеї

Влада Південного Тіролю, автономної провінції на півночі Італії, послабить деякі карантинні заходи раніше, ніж це передбачено планом центрального уряду. Про це повідомляє DPA.

Повідомляється, що уряд автономної провінції дозволить роботу підприємств роздрібної торгівлі одразу після вступу в силу плану про пом'якшення карантину. Попередньо це статися в п'ятницю ввечері.

Так, з 11 травня зможуть відкритися бари, ресторани, перукарні і музеї.

"Після того, як Рим не прислухався до тижневих вмовлянь про те, щоб дати регіонам простір для маневру, ми вирішили знайти власний законний спосіб виходити з коронавірусної кризи", - заявив губернатор Південного Тіролю Арно Компатшер.

Також жителям провінції дозволили вільно подорожувати в межах Південного Тіролю і в сусідню Трентіно, не заповнюючи декларації про самоізоляцію, які діють для подорожей між іншими регіонами.

Водночас надалі необхідно буде дотримуватися суворих заходів дистанції.

Готелям і канатними дорогами планують дозволити відкритися з 25 травня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 4 травня карантин в Італії почнуть поступово послаблювати. Так, була відновлена робота виробництв, будівельних компаній та деяких оптових торговців, було дозволено пересуватися по своїх регіонах для відвідування родичів.

Крім того, 6 травня в Італії зафіксували рекордна кількість видужали від COVID-19 за добу. За добу підтвердили понад 8 тисяч випадків одужання від коронавірусу. Загальне число видужали перевищила 93 тисячі.