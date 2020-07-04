Послабити карантин не готові Київ і ще 7 областей

Станом на суботу, 4 липня, Київ і сім областей не готові до ослаблення карантину. Так, у Донецькій області зафіксована найвища тижнева динаміка захворюваності - 376,89%.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, не готові до ослаблення карантину:

Волинська область,

Донецька область,

Закарпатська область,

Івано-Франківська область,

Львівська область,

Рівненська область,

Чернігівська область,

Київ.

Регіони не відповідають одному або декільком критеріям.

У Закарпатській області завантаженість лікарень, які приймають пацієнтів з коронавірусом, становить 63,55%. А в Чернігівській області найнижчий відсоток охоплення тестуванням - 14,07%.

Нагадаємо, станом на 3 липня Київ і 9 областей були не готові до ослаблення карантину; при цьому список таких регіонів покинула Хмельницька область.

Як писало РБК-Україна, вранці 3 липня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що в Україні 11 регіонів, де показники коронавірусу перевищують норми; у Волинській, Закарпатській, Львівській та Рівненській областях - найважча ситуація.