ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ще одна область готова до ослаблення карантину

Новини » Суспільство     03.07.2020 - 11:41
Ще одна область готова до ослаблення карантину
Фото: до ослаблення готова Одеська область (РБК-Україна)

Хмельницька область вийшла на прийнятні показники

Станом на 3 липня Київ і 9 областей не готові до послаблення карантину. У порівнянні з попереднім днем перелік таких регіонів покинула Хмельницька область.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я України.

Повідомляється, що станом на сьогодні показникам для ослаблення карантину не відповідають Київ і ще дев'ять областей:

  • Київ
  • Волинська область
  • Донецька область
  • Закарпатська область
  • Івано-Франківська область
  • Львівська область
  • Рівненська область
  • Харківська область
  • Чернівецька область
  • Чернігівська область

Таким чином, у порівнянні з попереднім днем з цього списку виключили Хмельницьку область, яка вийшла на прийнятні показники захворюваності.

За даними міністерства, Київ досі не відповідає критерію динаміки захворюваності, який становить 31,65% при нормі не більше 10%. Також динаміка перевищена у Львівській, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській та Харківській областях.

Ще одна область готова до ослаблення карантину

Фото: показники для ослаблення карантину

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Волинська область посилила карантин у місцях масового відпочинку; зокрема, у Шацькому районі заборонили пасажирські перевезення та будуть перевіряти санаторії і бази відпочинку.

Сьогодні зранку міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що в Україні 11 регіонів, де показники коронавірусу перевищують норми. А найважча ситуація у Волинській, Закарпатській, Львівській та Рівненській областях.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я Україникарантинобласти
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся