МОЗ назвав регіони з найгіршою епідситуацією

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Всього 11 регіонів в Україні, де показники коронавірусу сьогодні перевищують норми

Станом на сьогодні найбільш зараженими коронавірусом регіонами є Волинська, Закарпатська, Львівська, Рівненська області. У них збирають посилити карантин.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу.

За його даними, всього 11 регіонів, де показники коронавірусу сьогодні перевищують норми.

"За поданням санепідемлікарів було зроблене подання щодо посилення обмежувальних заходів", - заявив він.

Зазначимо, у Волинській області, станом на сьогодні, 2571 випадок коронавірусу, в Закарпатській - 3126 випадків, Львівській - 5883 випадки, Рівненській - 3950 випадків.

Останній місяць ситуація у західних областях значно погіршилась.

Нагадаємо, в Україні зафіксували ще 876 випадків коронавірусу, найбільше заражених виявили в Львівській області, Києві, Закарпатській та Рівненській областях.

Для ефективнішого контролю за дотриманням карантину в Офісі президента хочуть залучити муніципальні патрулі.

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Автор: Анастасия Рокитна