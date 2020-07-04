ru
ua

Ослабить карантин не готовы Киев и еще 7 областей

Новости » Коронавирус   

В Донецкой области зафиксирована высокая недельная динамика заболеваемости - 376,89%

По состоянию на субботу, 4 июля, Киев и семь областей не готовы к ослаблению карантина. Так, в Донецкой области зафиксирована самая высокая недельная динамика заболеваемости - 376,89%.

Об этом гласят данные Министерства здравоохранения.

В частности, не готовы к ослаблению карантина:

  • Волынская область,
  • Донецкая область,
  • Закарпатская область,
  • Ивано-Франковская область,
  • Львовская область,
  • Ровенская область,
  • Черниговская область,
  • Киев.

Регионы не соответствуют одному или нескольким критериям.

В Закарпатской области загруженность больниц, принимающих пациентов с коронавирусом, составляет 63,55%. А в Черниговской области самый низкий процент охвата тестированием - 14,07%.

Напомним, по состоянию на 3 июля Киев и 9 областей были не готовы к ослаблению карантина; при этом список таких регионов покинула Хмельницкая область.

Как писало РБК-Украина, утром 3 июля министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в Украине 11 регионов, где показатели коронавируса превышают нормы; в Волынской, Закарпатской, Львовской и Ровенской областях - самая тяжелая ситуация.

Автор: Юлия Струк

► В Украине с начала лета утонули более 30 детей ► Украинцы должны быть ментально готовыми к полномасштабному наступлению России, - МИД
Читать все новости