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Послабити карантин не готові Київ і ще 7 областей

Новини » Коронавірус     04.07.2020 - 15:23
Послабити карантин не готові Київ і ще 7 областей
Фото: українці на карантині (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Донецькій області зафіксовано високу тижнева динаміка захворюваності - 376,89%

Станом на суботу, 4 липня, Київ і сім областей не готові до ослаблення карантину. Так, у Донецькій області зафіксована найвища тижнева динаміка захворюваності - 376,89%.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Послабити карантин не готові Київ і ще 7 областей

Зокрема, не готові до ослаблення карантину:

  • Волинська область,
  • Донецька область,
  • Закарпатська область,
  • Івано-Франківська область,
  • Львівська область,
  • Рівненська область,
  • Чернігівська область,
  • Київ.

Регіони не відповідають одному або декільком критеріям.

У Закарпатській області завантаженість лікарень, які приймають пацієнтів з коронавірусом, становить 63,55%. А в Чернігівській області найнижчий відсоток охоплення тестуванням - 14,07%.

Нагадаємо, станом на 3 липня Київ і 9 областей були не готові до ослаблення карантину; при цьому список таких регіонів покинула Хмельницька область.

Як писало РБК-Україна, вранці 3 липня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що в Україні 11 регіонів, де показники коронавірусу перевищують норми; у Волинській, Закарпатській, Львівській та Рівненській областях - найважча ситуація.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїникарантинКоронавірус
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