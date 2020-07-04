Ослабить карантин не готовы Киев и еще 7 областей

Фото: украинцы на карантине (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Донецкой области зафиксирована высокая недельная динамика заболеваемости - 376,89%

По состоянию на субботу, 4 июля, Киев и семь областей не готовы к ослаблению карантина. Так, в Донецкой области зафиксирована самая высокая недельная динамика заболеваемости - 376,89%.

Об этом гласят данные Министерства здравоохранения.

В частности, не готовы к ослаблению карантина:

Волынская область,

Донецкая область,

Закарпатская область,

Ивано-Франковская область,

Львовская область,

Ровенская область,

Черниговская область,

Киев.

Регионы не соответствуют одному или нескольким критериям.

В Закарпатской области загруженность больниц, принимающих пациентов с коронавирусом, составляет 63,55%. А в Черниговской области самый низкий процент охвата тестированием - 14,07%.

Напомним, по состоянию на 3 июля Киев и 9 областей были не готовы к ослаблению карантина; при этом список таких регионов покинула Хмельницкая область.

Как писало РБК-Украина, утром 3 июля министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в Украине 11 регионов, где показатели коронавируса превышают нормы; в Волынской, Закарпатской, Львовской и Ровенской областях - самая тяжелая ситуация.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Юлия Струк