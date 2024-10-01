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Как перевести ребенка ВПЛ в местную школу: пошаговая инструкция

Украина, Киев, Вторник 01 октября 2024 13:47
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Как перевести ребенка ВПЛ в местную школу: пошаговая инструкция Фото: Обучение в школе (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Дети внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с начала следующего учебного года будут учиться очно по месту нахождения, если это позволяют условия безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства образования и науки Украины (МОН).

С 1 сентября 2025 года дети, перемещенные в результате российской агрессии, обязательно должны начать очное обучение в школах по месту своего фактического проживания там, где это позволяют условия безопасности.

Как перевести ребенка ВПЛ в местную школу

Родителям детей, которые учатся дистанционно, необходимо выполнить несколько шагов для перевода ребенка в местную школу:

  • Получить информацию. Узнайте в школе, где ребенок сейчас учится дистанционно, об изменениях в формате обучения с нового учебного года.
  • Проверьте наличие мест. На сайте Института образовательной аналитики проверить, есть ли свободные места в школе по месту жительства ребенка.
  • Подать заявление. Подать заявление в выбранную школу и проинформировать текущее учебное заведение о переводе ребенка.
  • Перевод ребенка. Директор дистанционной школы оформляет перевод ребенка в новое заведение.

Если в местной школе нет свободных мест, ребенок сможет продолжить обучение дистанционно. Для этого необходимо предоставить директору школы подтверждение отсутствия мест со ссылкой на сайт Института образовательной аналитики. Дистанционное учебное заведение оформляет соответствующий приказ о дальнейшем дистанционном обучении.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине будет введена "Школа супергероев", которая станет сетью образовательных центров в больницах. Эта инициатива обеспечит непрерывное образование для детей, лечащихся в Украине и за рубежом, и поможет минимизировать пробелы в учебе. Привлечение учителей иностранных языков и специалистов по коррекционному образованию поможет проводить необходимые коррекционно-развитые активности для детей в психиатрических отделениях. "Школа супергероев" также будет иметь доступ к помещениям медицинских учреждений бесплатно, с возможностью укрытия в случае необходимости.

Также мы рассказывали о еще одном нововведении, которое планируют внедрить в Украине с 1 сентября 2025 года – в школах появятся ввести классы для учащихся с особыми образовательными потребностями. Образовательный процесс будет адаптирован в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка.

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Школа Внутренне перемещенные лица Дети
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