Ощадбанк повідомив про виграний суд у справі проти групи "Креатив"

Фото: Ощадбанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

З поручителів по кредиту повинні стягнути великі суми

Суд задовольнив позовні вимоги Ощадбанку про стягнення з Максима Березкіна та Юрія Давидова, поручителів ЗАТ "Креатив" за договором кредитної лінії від 2009 року в розмірі 116 млн доларів і 569 млн грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

За інформацією прес-служби, всі сформульовані банком вимоги щодо цих поручителів на даний момент задоволені в повному обсязі. Таким чином, на користь Ощадбанку прийнято чотири судові рішення про стягнення з Максима Березкіна та Юрія Давидова заборгованості ЗАТ "Креатив" та ТОВ "Креатив Агро" за всіма кредитними договорами, укладеними з банком.

"Загальна сума присуджених до стягнення коштів за всіма судовими рішеннями - 328 мільйонів доларів США, 12 мільйонів євро, 824 мільйони гривень з Березкіна М.С. та 306 мільйонів доларів США, 12 мільйонів євро, 716 мільйонів гривень з Давидова Ю.Г.", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року по справі про розкрадання 20 млн доларів Ощадбанку затримали 10 осіб, у тому числі сина народного депутата Станіслава Березкіна Максима і заступника голови правління Ощадбанку Ірину Земцову. Всіх їх суд відпустив під заставу.

За версією слідства, нардеп Березкін разом з родичами та бізнес-партнерами в кінці 2013 року заволодів 20 млн доларів державного банку під приводом отримання кредиту.