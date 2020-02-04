ФГВФО назвав суму вкладів в банках, які підпадають під гарантії

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

На сьогодні гарантовано 43,1% вкладів

Станом на 1 січня 2020 року сума вкладів фізичних осіб у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 474,44 млрд грн, що на 36,09 млрд грн (на 8,0%) більше, ніж рік тому. Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок січня 2020 року: вклади у національній валюті - 279,48 млрд грн, вклади в іноземній валюті - 194,96 млрд грн.

За даними фонду, повністю захищені вклади (до 200 000 грн) 98,4% вкладників у банках-учасниках фонду. За сумою гарантіями фонду повністю покривається 43,1% вкладів, що складає 204,24 млрд грн.

У структурі вкладників частка ФОП становить 3,0%, а загальна сума їх вкладів на 1 січня 2020 року склала 32,40 млрд грн (6,8% від загальної суми вкладів). З 1 січня 2017 року під гарантії ФГВФО підпадають вклади фізичних осіб-підприємців.

Нагадаємо, при здійсненні виплат за вкладами в іноземній валюті вони перераховуються в гривню за офіційним курсом, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

Станом на 1 січня 2020 року у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховувалося 74 банка. Загальна сума коштів, акумульованих Фондом на початок січня 2020 року, склала 11,7 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, протягом 2019 року вкладникам неплатоспроможних банків виплачено 834,0 млн грн в рамках гарантованого відшкодування до 200 тис. грн.

У січні 2020 року директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) Світлана Рекрут заявила, що гарантовану суму банківських вкладів можна підвищити з 200 тис. грн до 600-800 тис. грн.