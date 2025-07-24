России грозит новый арбитраж: "Ощадбанк" требует компенсаций за убытки из-за войны

"Ощадбанк" требует от России компенсации за утраченные активы. В случае отказа дело передадут в международный арбитраж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Ощадбанка".

"Ощадбанк" направил России официальное требование компенсировать убытки, понесенные в результате потери имущества в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Москва нарушила ряд международных обязательств.

В "Ощадбанке" объяснили, что таким образом был сделан первый шаг, который необходим для начала нового арбитражного процесса против РФ. Если в течение шести месяцев российские власти не предоставят банку компенсацию за все убытки, дело направят международному арбитражному суду.

Ранее "Ощадбанк" уже выиграл арбитражный спор против России на 1,1 млрд долларов. Дело касалось компенсации убытков, которые были нанесены в результате оккупации Россией Крыма в 2014 году.

"Мы не ожидаем, что страна-агрессор добровольно возместит нанесенный ею значительный ущерб. Мы готовы к борьбе для защиты наших прав и получения компенсации за утраченные нами инвестиции. Сегодня был сделан важный шаг по новому делу Сбербанка против России", - рассказал замглавы правления "Ощадбанка" Арсен Милютин.