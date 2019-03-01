Кабмін направить понад 5,6 млрд гривень на виплату монетизованих субсидій

Фото: Андрій Рева (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кошти виділені в межах окремої програми, розпорядником якої є Мінсоцполітики

Кабінет міністрів України направить понад 5,6 млрд гривень на виплату монетизованих субсидій населенню. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Урядовець зазначив, що ці кошти виділені в межах окремої програми, розпорядником якої є Мінсоцполітики.

"Всього для забезпечення населення субсидіями готівкою у березні місяці буде направлено 5 мільярдів 663 мільйона 211 тисяч гривень", - підкреслив Рева.

Нагадаємо, середній розмір монетизованої субсидії у березні складе 1681 гривню, при цьому деякі українці отримають 24 тисячі гривень субсидії.

Глава держави Петро Порошенко заявив, що українські пенсіонери зможуть отримати монетизовані субсидії готівкою. За його словами, раніше було прийнято рішення про монетизацію субсидій, а також про їх виплату готівкою. Президент також підкреслив, що в Україні 74% одержувачів субсидій є пенсіонерами.

Як писало РБК-Україна раніше, в березні 2019 року пенсіонери отримають субсидію для оплати комунальних платежів за лютий 2019 року разом з пенсією. При цьому всі інші субсідіанти зможуть отримати субсидію з 12 березня у відділенні Ощадбанку за пред'явленням паспорта і ідентифікаційного коду.

Додамо, уряд схвалив старт виплати субсидій готівкою з березня 2019 року. Очікується, що ця ініціатива буде стимулювати українців економно споживати житлово-комунальні послуги. Крім того, очікується посилення соціальної підтримки найменш захищених категорій населення.