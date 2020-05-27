У НБУ назвали умови для іпотеки під 10%

Фото: заступник голови НБУ Дмитро Сологуб (прес-служба НБУ)

Для зниження ставок за іпотечними кредитами потрібно вдвічі знизити ставки за депозитами

Зниження комерційними банками України ставок за іпотечними кредитам до 10% теоретично можливо. Для цього потрібно суттєво знизити ставки за депозитами.

Про це заявив заступник голови Національного банку України (НБУ) Дмитро Сологуб, повідомляє прес-слуба НБУ.

Як зазначив Сологуб, немає жодної успішної країни, яка б мала стійку двозначну інфляцію. За його совами, висока інфляція – це вирок дешевим кредитам.

"Чиста арифметика: кредитна ставка = депозитна ставка + маржа. Депозитна ставка не буде меншою за інфляцію, а маржа завжди буде залежати від захисту прав кредиторів та верховенства права", - сказав він.

Сологуб переконаний, що "українська національна ідея мати депозит під 15% і отримувати кредити під 3% - це економічний "шаманізм"".

"Іпотека під 10% можлива. Але в такому випадку ціна ресурсу повинна складати десь 6%. У той же час подивіться на ті ж держбанки: середня ставка по депозитах 11%, а по деяких продуктах - 13-14%. Тобто, як мінімум, має пройти час, поки депозитні ставки не знизяться майже вдвічі", - вважає Сологуб.

Варто відзначити, що процентні ставки за новими депозитами банків для населення у квітні 2020 року в національній валюті становили 11,8% річних. Водночас процентні ставки за новими кредитами банків для населення у квітні 2020 року в національній валюті становили 37,9% річних.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції 20 травня заявив, що він планує тиснути на банківську систему з метою зниження кредитів і знову обіцяв іпотеку під 10%.

Національний банк України прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2020 року складе 6,0%.

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Автор: Олександр Білоус