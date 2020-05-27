ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У НБУ назвали умови для іпотеки під 10%

Новини » Економіка     27.05.2020 - 13:08
У НБУ назвали умови для іпотеки під 10%
Фото: заступник голови НБУ Дмитро Сологуб (прес-служба НБУ)

Для зниження ставок за іпотечними кредитами потрібно вдвічі знизити ставки за депозитами

Зниження комерційними банками України ставок за іпотечними кредитам до 10% теоретично можливо. Для цього потрібно суттєво знизити ставки за депозитами.

Про це заявив заступник голови Національного банку України (НБУ) Дмитро Сологуб, повідомляє прес-слуба НБУ.

Як зазначив Сологуб, немає жодної успішної країни, яка б мала стійку двозначну інфляцію. За його совами, висока інфляція – це вирок дешевим кредитам.

"Чиста арифметика: кредитна ставка = депозитна ставка + маржа. Депозитна ставка не буде меншою за інфляцію, а маржа завжди буде залежати від захисту прав кредиторів та верховенства права", - сказав він.

Сологуб переконаний, що "українська національна ідея мати депозит під 15% і отримувати кредити під 3% - це економічний "шаманізм"".

"Іпотека під 10% можлива. Але в такому випадку ціна ресурсу повинна складати десь 6%. У той же час подивіться на ті ж держбанки: середня ставка по депозитах 11%, а по деяких продуктах - 13-14%. Тобто, як мінімум, має пройти час, поки депозитні ставки не знизяться майже вдвічі", - вважає Сологуб.

Варто відзначити, що процентні ставки за новими депозитами банків для населення у квітні 2020 року в національній валюті становили 11,8% річних. Водночас процентні ставки за новими кредитами банків для населення у квітні 2020 року в національній валюті становили 37,9% річних.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції 20 травня заявив, що він планує тиснути на банківську систему з метою зниження кредитів і знову обіцяв іпотеку під 10%.

Національний банк України прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2020 року складе 6,0%.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Національний банк Україниипотекакредит
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся