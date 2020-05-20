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Зеленський планує "дотиснути" банківську систему для зниження ставок кредитів

Новини » Економіка     20.05.2020 - 10:55
Зеленський планує "дотиснути" банківську систему для зниження ставок кредитів
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Президент хоче зниження кредитних ставок

Президент України Володимир Зеленський планує тиснути на банківську систему з метою зниження кредитів. Президент знову обіцяє іпотеку під 10%.

Про це Зеленський сказав на прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми дотиснемо банківську систему України, незважаючи на те, що вона у нас дуже, дуже дуже незалежна. Ми їх дотиснемо, і банки будуть не дуже обережними, видаючи кредити нашому населенню", - сказав він.

Президент заявив, що населенню необхідно допомагати, "особливо зараз, коли криза не в Україні, а криза у світі".

"Ми рік працюємо над тим, щоб у нас були нормальні, живі, європейські, людські кредити", - сказав він, і нагадав про програму "5-7-9".

Зеленський в черговий раз озвучив свою ідею знизити ставки по іпотеці до 10%.
"Найближчим часом в Україні вперше за багато років у нас буде іпотека для кожного громадянина України під 10%", - пообіцяв він.

Як повідомляло РБК-Україна, процентні ставки за новими депозитами банків для населення у квітні 2020 року в національній валюті становили 11,8% річних, що на 0,1 п. п. вище, ніж у березні (11,7% %).

Нагадаємо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення у квітні 2020 року в національній валюті становили 37,9% річних, що на 0,6 в. п. вище, ніж у березні (37,3%).

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Володимир Зеленський
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