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Тука назвав середній дохід переселенця

Новини » Суспільство    13.12.2018 - 12:01
Тука назвав середній дохід переселенця
Фото: Георгій Тука (РБК-Україна/Віталій Носач)

За його словами, зайнятість переселенців значно знизилася

Середній дохід внутрішньо переміщеної особи (ВПО) становить 2187 гривень. Про це на презентаціі результатів дослідження ситуації з переселенцями повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука, передає кореспондент РБК-Україна

За його словами, за останній час зайнятість ВПО знизилась і становить 43%.

"Так само я бачу, що зараз 2187 грн - становить середній дохід ВПО", - сказав Тука.

У презентованому звіті йдеться, що у вересні 2018 року середньомісячний дохід більшості домогосподарств ВПО (55％) не перевищує 5 тисяч гривень.

За словами голови представництва Міжнародної організації з міграції в Україні Лотара Вайса, під час дослідження було опитано близько 6 тисяч людей.

"У вересні 2018 відбувся останній рівень опитування, ми опитали особисто більше 2400 респондентів. Ми телефоном опитали більше 4 тисяч респондентів. Кожний п'ятий ВПО заявляє, що вони повністю або частично інтегровані у ті громади, в яких вони проживають", - сказав він.

Нагадаємо, за останніми даними Мінсоцполітики, в Україні налічується понад 1,5 млн переселенців з тимчасово окупованих територій Донбасу, а також з анексованого Російською Федерацією Криму. 

Раніше депутат Європарламенту Ребекка Хармс заявила, що Верховна рада України має повністю включити до виборчого процесу внутрішньо переміщених осіб і трудових мігрантів.

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Новини України переселенцыГеоргій Тука
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