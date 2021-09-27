ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Слуга народу" після наради в Трускавці представить кадрові зміни в Кабміні,- Арахамія

Новость на русском →
Київ, Понеділок 27 вересня 2021 22:32
"Слуга народу" після наради в Трускавці представить кадрові зміни в Кабміні,- Арахамія Фото: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

За словами голови фракції "Слуги народу" Давида Арахамії, кадрові зміни в Кабінеті міністрів відбудуться на початку жовтня. Після наради партія представить кандидатів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Давида Арахамії в ефірі "Україна24".

Під час засідання в Трускавці, народні депутати "Слуги народу" порушать питання кадрових змін в Кабінеті міністрів. Вже після приїзду - імена кандидатів будуть розкриті.

"Кадрові зміни стоять (на порядку денному - ред.). Я їх анонсував в кінці вересня, але трохи ми затримуємося. Це, умовно, буде перша декада жовтня. Ми в Трускавці ці питання обговорювати будемо. Я думаю, по приїзду вже будуть анонсовані кандидати і вже зберігати це в секреті не буде сенсу”, - заявив Арахамія.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що члени "Слуги народу" проведуть засідання в Трускавці, аби порушити питання кадрових змін в Кабміні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Україна
NEWS
Кабмін взяв на себе функцію наглядової ради "Нафтогазу"
Кабмін взяв на себе функцію наглядової ради "Нафтогазу"
DAILY
Німеччина без Меркель. Чим закінчилися вибори в бундестаг і чого чекати Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Німеччина без Меркель. Чим закінчилися вибори в бундестаг і чого чекати Україні