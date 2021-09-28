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Рада може розглянути кадрові ротації в Кабміні вже на наступному тижні, - Кравчук

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Вівторок 28 вересня 2021 09:45
Рада може розглянути кадрові ротації в Кабміні вже на наступному тижні, - Кравчук Фото: заступник глави фракції СН Євгенія Кравчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Найближчим часом очікується зміна трьох-чотирьох очільників міністерств. Кадрові ротації в Кабміні Верховна рада, ймовірно, розгляне на наступному тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника глави фракції СН Євгенію Кравчук в ефірі "Україна 24".

За її словами, говорити про зміни в Кабміні коректніше буде після предтавлення кандидатів.

"Серед яких можуть бути наші колеги з фракції ("Слуга народу", - ред.), - уточнила Кравчук.

Після цього буде запущений офіційний процес.

"Тому я не виключаю, що на пленарному тижні, який буде з 5 жовтня, ці кадрові зміни уже можуть бути на голосуванні у офіційній залі", - додала Кравчук.

Раніше стало відомо, що "Слуга народу" після наради в Трускавці представить кадрові зміни в Кабміні.

Нагадаємо, "Слуги народу" проведуть засідання в Трускавці протягом 1-3 жовтня.

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