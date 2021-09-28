Рада може розглянути кадрові ротації в Кабміні вже на наступному тижні, - Кравчук

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника глави фракції СН Євгенію Кравчук в ефірі "Україна 24" .

За її словами, говорити про зміни в Кабміні коректніше буде після предтавлення кандидатів.

"Серед яких можуть бути наші колеги з фракції ("Слуга народу", - ред.), - уточнила Кравчук.

Після цього буде запущений офіційний процес.

"Тому я не виключаю, що на пленарному тижні, який буде з 5 жовтня, ці кадрові зміни уже можуть бути на голосуванні у офіційній залі", - додала Кравчук.