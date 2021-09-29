ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Кабмін затвердив чисельність осіннього призову та виділив новобранцям по 4500 гривень

Новость на русском →
Україна, Середа 29 вересня 2021 13:34
Кабмін затвердив чисельність осіннього призову та виділив новобранцям по 4500 гривень Фото: Кабмін виділив кошти на осінній призов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України затвердив чисельність громадян, що підлягають призову на строкову військову службу у жовтні - грудні 2021 року на рівні 13 575 осіб. Загальний обсяг видатків становить 62,9 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 29 вересня, яке транслювалося на Youtube.

Згідно з документом, до Збройних сил візьмуть 6 500 осіб, до Держспецтрансслужби - 600, до Національної гвардії - 4 775, до Держприкордонслужби - 1 700.

Обсяг видатків на одного призовника становить 4 633 гривні 13 копійок, із них: 4 540 гривень - для виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу; 93 гривні 13 копійок - для підготовки та проведення призову на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення громадян України, призваних на строкову військову службу, із збірних пунктів обласних, Київського міського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки до місця служби).

Нагадаємо, у березні Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження про чисельність громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсяг видатків для проведення призову у квітні - червні 2021 року. Усього підлягали відправленню у війська 14 246 громадян.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Призов в армію
NEWS
Різкий спалах. В Україні вперше з квітня майже 10 тисяч нових випадків коронавірусу
Різкий спалах. В Україні вперше з квітня майже 10 тисяч нових випадків коронавірусу
DAILY
"Зелений шлях". Чи зможуть електромобілі в Україні замінити транспорт на ДВЗ
Вадим ДобровольскийКерівник проекту "Авто" "Зелений шлях". Чи зможуть електромобілі в Україні замінити транспорт на ДВЗ