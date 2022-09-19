Осінь, але не пізня. У Держдумі вигадали новий час проведення "референдуму" в "ЛНР"

У Росії заявили про наміри провести "референдум" щодо визнання так званої "ЛНР" суб'єктом РФ восени, найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .
"Я думаю, це (референдум - ред.) буде найближчим часом... Глава "республіки" зобов'язаний найближчим часом відреагувати на звернення. Це буде осінь, але не пізня", - сказав депутат Держдуми, координатор міжпарламентських зв'язків з "Народною радою ЛНР" Віктор Водолацький.
За його словами, виборча система ЛНР готова до проведення референдуму на 100%.
Як повідомлялося раніше, бойовики з"ДНР" та "ЛНР" просять негайно провести "референдуми" щодо входження до Росії.
Нагадаємо, що раніше в "Єдиній Росії" оголосили про наміри провести псевдореферендуми на окупованих територіях 4 листопада.
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