UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Осень, но не поздняя. В Госдуме придумали новое время проведения "референдума" в "ЛНР"

Фото: в Госдуме придумали новое время проведения "референдума" в "ЛНР" (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В России заявили о намерениях провести референдум о признании так называемой "ЛНР" субъектом РФ осенью, в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, это (референдум - ред.) будет в ближайшее время... Глава "республики" обязан в самое ближайшее время отреагировать на обращение. Это будет осень, но не поздняя", - сказал депутат Госдумы, координатор по межпарламентским связям с "Народным советом ЛНР" Виктор Водолацкий.

По его словам, избирательная система "ЛНР" готова к проведению "референдума" на 100%.

Как сообщалось ранее, боевики из "ДНР" и "ЛНР" просят немедленно провести "референдумы" по вхождению в Россию.

Напомним, что ранее в "Единой России" оворили о намерениях провести псевдореферендумы на оккупированных территориях 4 ноября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная дума РФРоссийская ФедерацияЛНР