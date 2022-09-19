Осень, но не поздняя. В Госдуме придумали новое время проведения "референдума" в "ЛНР"

В России заявили о намерениях провести референдум о признании так называемой "ЛНР" субъектом РФ осенью, в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Я думаю, это (референдум - ред.) будет в ближайшее время... Глава "республики" обязан в самое ближайшее время отреагировать на обращение. Это будет осень, но не поздняя", - сказал депутат Госдумы, координатор по межпарламентским связям с "Народным советом ЛНР" Виктор Водолацкий.

По его словам, избирательная система "ЛНР" готова к проведению "референдума" на 100%.