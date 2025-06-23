Вот какая ягода может творить чудеса с организмом: ешьте ее очень часто

Черника - одна из самых полезных ягод благодаря высокому содержанию антоцианов, которые обладают мощными антиоксидантными свойствами. Наибольшую пользу она приносит именно при регулярном употреблении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well .

Польза черники

Черника содержит несколько ключевых соединений и питательных веществ, которые обладают мощными антиоксидантными свойствами. К ним относятся:

антоцианы - эти растительные пигменты придают чернике насыщенный сине-фиолетовый цвет и являются самыми распространенными антиоксидантами во фруктах. Они связаны с улучшением здоровья сердца, функции мозга, уменьшением воспаления и защитой от оксидативного стресса

кверцетин - растительное соединение, известное своими антиоксидантными, противовоспалительными и иммуностимулирующими свойствами

витамин С - водорастворимый витамин, содержащийся в небольших количествах в чернике, который помогает поддерживать иммунитет и бороться со свободными радикалами, повреждающими клетки

ресвератрол - она известна своими антиоксидантными, сердечно-защитными и противовоспалительными свойствами

хлорогеновая кислота - это мощный полифенол, который помогает защищать клетки, уменьшать воспаление и поддерживать здоровый уровень сахара в крови

Оптимальное время для употребления черники

Нутрициолог Мэгги Мун рассказала, что регулярное употребление черники - будь то с завтраком, как полуденный перекус или даже как вечерний десерт, может помочь регулярно получать пользу от ее защитных питательных веществ.

Сразу после употребления черники уровень антоцианов обычно повышается на несколько часов. Полезные побочные продукты циркулируют в организме до двух дней, поэтому стоит употреблять ягоды, такие как черника, по крайней мере несколько раз в неделю для здоровья мозга и общего самочувствия.

С чем полезно есть чернику

Сочетайте их со здоровыми жирами

Сочетание черники со здоровыми жирами, такими как орехи, семена, авокадо или ореховое масло, может помочь организму эффективнее усваивать и использовать их антиоксиданты.

Ешьте их с продуктами, богатыми белком

Некоторые исследования показывают, что белок связывается с антоцианами, улучшая их усвоение в организме.

Выбирайте свежую или замороженную чернику

Эти варианты сохраняют большую часть своего антиоксидантного содержания.

Позаботьтесь о здоровье своей пищеварительной системы

Проблемы с пищеварением, такие как низкая кислотность желудка или дисбаланс кишечника, также могут влиять на то, насколько хорошо усваиваются и используются антиоксиданты, особенно витамин С.

7 способов включить чернику в свой рацион

Чтобы сделать чернику регулярной частью рациона, следуйте таким советам: