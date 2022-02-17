ОС від Google і лейбл Snoop Dogg в метавсесвіті: головне зі світу технологій за 17 лютого 

Як NASA бореться з сонячними бурями

Сонячні бурі сприяють нагріванню атмосфери, а також впливають на її щільність.

Нещодавно Starlink втратила 40 своїх супутників внаслідок магнітних бур. Ймовірно, вони згорять в атмосфері Землі під час падіння.

Втім, сонячні бурі можуть бути й більш руйнівні.

"У гіршому випадку сонячна буря може мати економічні наслідки, аналогічні урагану 5-ї категорії або цунамі", - заявив доктор Стен Оденвальд з Центру космічних польотів імені Годдарда НАСА.

Тим часом NASA працює над двома місіями, які отримали назви Multi-slit Solar Explorer (MUSE) і HelioSwarm. Вони допоможуть розвинути розуміння сонячної атмосфери і космічної погоди

Chrome OS Flex від Google

Операційна система піде ідеально для слабких комп'ютерів. Більш того, вона вже доступна для тестувальників.

Google своєю чергою обіцяє безпеку, швидку роботу, автоматичні оновлення та управління з хмари.

"Встановіть Chrome OS Flex на свої ПК і Mac, щоб вони були безпечними, швидко завантажувалися, не гальмували з часом, автоматично оновлювалися у фоновому режимі і могли управлятися з хмари",- пише пресслужба Google.

Аналітики назвали найпопулярніший браузер у 2022 році

Згідно з даними аналітичної компанії StatCounter, в лютому 2022 року з відривом "перемагає" Google Chrome (65,38%). Слідом за ним йде браузер від Apple - Safari (9,84%). Втім, його в будь-який момент може обігнати всім відомий Microsoft Edge (9,54%).

Для мобільних пристроїв рейтинг інший. У трійку потрапили знову-таки Chrome, Samsung Internet і Safari.

Uber дозволив дізнатися оцінки від водіїв

Компанія вирішила розширити конфіденційну інформацію користувачів. Тепер можна дізнатися які вам оцінки ставили водії після поїздок. Для цього достатньо зайти в "Налаштування", після цього в розділи "Конфіденційність" і "Центр конфіденційності". У відповідному списку можна побачити більше інформації про свій рейтинг.

Snoop Dogg задумався про розвиток лейблу в метавсесвіті

Snoop Dogg планує стати кращим у метавсесвіті. Репер нещодавно випустив альбом на технології блокчейна, тепер же він бажає стати популярнішим і у віртуальній реальності.

Як зазначив Snoop Dogg, він роздумує над тим, щоб перевести свій лейбл Death Row Records в метавсесвіт.

"Ми будемо випускати артистів через метавсесвіт. Точно так само, як ми зламали індустрію, коли ми були першим незалежним (хіп-хоп лейблом -ред.), що став великим, я хочу бути першим великим в метавсесвіті", - заявив репер.