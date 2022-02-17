ОС від Google і лейбл Snoop Dogg в метавсесвіті: головне зі світу технологій за 17 лютого 

Компанія Google анонсувала нову операційну систему, яка підійде слабким комп'ютерам. Тим часом Uber дозволив дізнатися, які оцінки вам ставили водії, а Snopp Dogg планує перенести лейбл Death Row Records в метавсесвіт.
Про головні новини зі світу технологій за 17 лютого - в матеріалі РБК-Україна.
Сонячні бурі сприяють нагріванню атмосфери, а також впливають на її щільність.
Нещодавно Starlink втратила 40 своїх супутників внаслідок магнітних бур. Ймовірно, вони згорять в атмосфері Землі під час падіння.
Втім, сонячні бурі можуть бути й більш руйнівні.
"У гіршому випадку сонячна буря може мати економічні наслідки, аналогічні урагану 5-ї категорії або цунамі", - заявив доктор Стен Оденвальд з Центру космічних польотів імені Годдарда НАСА.
Тим часом NASA працює над двома місіями, які отримали назви Multi-slit Solar Explorer (MUSE) і HelioSwarm. Вони допоможуть розвинути розуміння сонячної атмосфери і космічної погоди
Операційна система піде ідеально для слабких комп'ютерів. Більш того, вона вже доступна для тестувальників.
Google своєю чергою обіцяє безпеку, швидку роботу, автоматичні оновлення та управління з хмари.
"Встановіть Chrome OS Flex на свої ПК і Mac, щоб вони були безпечними, швидко завантажувалися, не гальмували з часом, автоматично оновлювалися у фоновому режимі і могли управлятися з хмари",- пише пресслужба Google.
Згідно з даними аналітичної компанії StatCounter, в лютому 2022 року з відривом "перемагає" Google Chrome (65,38%). Слідом за ним йде браузер від Apple - Safari (9,84%). Втім, його в будь-який момент може обігнати всім відомий Microsoft Edge (9,54%).
Для мобільних пристроїв рейтинг інший. У трійку потрапили знову-таки Chrome, Samsung Internet і Safari.
Компанія вирішила розширити конфіденційну інформацію користувачів. Тепер можна дізнатися які вам оцінки ставили водії після поїздок. Для цього достатньо зайти в "Налаштування", після цього в розділи "Конфіденційність" і "Центр конфіденційності". У відповідному списку можна побачити більше інформації про свій рейтинг.
Snoop Dogg планує стати кращим у метавсесвіті. Репер нещодавно випустив альбом на технології блокчейна, тепер же він бажає стати популярнішим і у віртуальній реальності.
Як зазначив Snoop Dogg, він роздумує над тим, щоб перевести свій лейбл Death Row Records в метавсесвіт.
"Ми будемо випускати артистів через метавсесвіт. Точно так само, як ми зламали індустрію, коли ми були першим незалежним (хіп-хоп лейблом -ред.), що став великим, я хочу бути першим великим в метавсесвіті", - заявив репер.