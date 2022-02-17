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Snoop Dogg перенесе хіп-хоп лейбл в метавсесвіт

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Четвер 17 лютого 2022 11:23
Snoop Dogg перенесе хіп-хоп лейбл в метавсесвіт Фото: Snoop Dogg перенесе хіп-хоп лейбл в метавселенную (instagram.com/snoopdogg)
Автор: Сергій Пишкін

Відомий репер Snoop Dogg заявив про бажання перенести лейбл Death Row Records в метавсесвіт. Нещодавно він випустив альбом на технології блокчейн у вигляді NFT.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Input Mag.

"Ми будемо випускати артистів через метавсесвіт. Точно так само, як ми зламали індустрію, коли ми були першим незалежним (хіп-хоп лейблом -ред.), що став великим, я хочу бути першим великим в метавсесвіті", - заявив репер в додатку Clubhouse.

Snoop Dogg так і не розкрив подробиць свого плану. Втім, репер нещодавно випустив альбом "Back on Death Row", який був доступний у вигляді NFT.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що компанія Meta, яка належить Марку Цукербергу, відреагувала на домагання в метавсесвіті.

Компанія Snap провела віртуальний концерт зі співачкою Дженніфер Лопес.

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