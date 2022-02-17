Snoop Dogg перенесе хіп-хоп лейбл в метавсесвіт
Відомий репер Snoop Dogg заявив про бажання перенести лейбл Death Row Records в метавсесвіт. Нещодавно він випустив альбом на технології блокчейн у вигляді NFT.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Input Mag.
"Ми будемо випускати артистів через метавсесвіт. Точно так само, як ми зламали індустрію, коли ми були першим незалежним (хіп-хоп лейблом -ред.), що став великим, я хочу бути першим великим в метавсесвіті", - заявив репер в додатку Clubhouse.
Snoop Dogg так і не розкрив подробиць свого плану. Втім, репер нещодавно випустив альбом "Back on Death Row", який був доступний у вигляді NFT.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що компанія Meta, яка належить Марку Цукербергу, відреагувала на домагання в метавсесвіті.
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