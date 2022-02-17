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Uber дозволив дізнатися, які оцінки вам ставили водії

Новость на русском →
Четвер 17 лютого 2022 16:44
Uber дозволив дізнатися, які оцінки вам ставили водії Фото: Uber дозволив дізнатися, які оцінки Вам ставили водії (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Uber розширила конфіденційну інформацію користувачів. Тепер можна дізнатися які оцінки ставили водії вам після поїздок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Uber.

Як дізнатися свої оцінки?

  • для початку натисніть на свій профіль у верхньому правому куті;
  • перейдіть в "Налаштування";
  • виберіть "Конфіденційність" та "Центр конфіденційності";
  • перегорніть вниз і в списку "Ваші дані і їх захист в Uber "- оберіть "Хочете дізнатися, як Ви користуєтеся сервісом Uber?";
  • перейдіть до категорії з оцінками.

Фото: Uber дозволив дізнатися, які оцінки Вам ставили водії (скріншот)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Uber може дозволити оплачувати поїздки криптовалютой. Також компанія нещодавно здійснила першу в історії людства доставку їжі в космос.

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