Uber дозволив дізнатися, які оцінки вам ставили водії
Фото: Uber дозволив дізнатися, які оцінки Вам ставили водії (flickr.com)
Компанія Uber розширила конфіденційну інформацію користувачів. Тепер можна дізнатися які оцінки ставили водії вам після поїздок.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Uber.
Як дізнатися свої оцінки?
- для початку натисніть на свій профіль у верхньому правому куті;
- перейдіть в "Налаштування";
- виберіть "Конфіденційність" та "Центр конфіденційності";
- перегорніть вниз і в списку "Ваші дані і їх захист в Uber "- оберіть "Хочете дізнатися, як Ви користуєтеся сервісом Uber?";
- перейдіть до категорії з оцінками.
Фото: Uber дозволив дізнатися, які оцінки Вам ставили водії (скріншот)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Uber може дозволити оплачувати поїздки криптовалютой. Також компанія нещодавно здійснила першу в історії людства доставку їжі в космос.