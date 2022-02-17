Як NASA передбачає сонячні бурі і наскільки вони можуть бути руйнівні

Нещодавно компанія SpaceX втратила супутники через сонячні бурі. Тим часом NASA за останні роки запустило ряд місій, щоб передбачати поведінку нашої зірки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Engadget .

Згідно із заявою SpaceX, сонячні бурі викликають нагрівання атмосфери, а також збільшують її щільність.

Під час недавнього інциденту, Starlink перевела супутники в безпечний режим, щоб уникнути поломок серед апаратів. Однак, 40 супутників так і не вийшли з нього. Очікується, що швидше за все вони впадуть і згорять в атмосфері Землі.

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень визначає геомагнітні бурі, як порушення магнітосфери Землі, яке виникає під час ефективного обміну енергією сонячного вітру з середовищем навколо нашої планети.

Більш того, зміни в структурі щільності іоносфери Землі можуть привести до порушень і блокування високочастотного радіо або ж надвисокочастотних супутникових передач. GPS-навігації так само можуть бути пошкоджені різними збоями.

"У гіршому випадку сонячна буря може мати економічні наслідки, аналогічні урагану 5-ї категорії або цунамі", - заявив доктор Стен Оденвальд з Центру космічних польотів імені Годдарда НАСА.

За словами Оденвальда, у світі існує більше 900 супутників, відновлення яких обійдеться від 170 до 230 млрд доларів.

Як NASA бореться з магнітними бурями?

У 2006 році NASA запустило місію STEREO. В рамках неї обсерваторії вимірювали потік енергії, а також речовини від Сонця до Землі.

Сьогодні ж управління працює над ще двома місіями, а саме: Multi-slit Solar Explorer (MUSE) і HelioSwarm.

"MUSE і HelioSwarm нададуть нове і більш глибоке розуміння сонячної атмосфери й космічної погоди", - заявив Томас Зурбухен, заступник адміністратора з науки в НАСА.

Зурбухен додав, що місії допоможуть розширити можливості інших геліофізичних місій управління і забезпечать вчених новим підходом до розуміння Сонця.