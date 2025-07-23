Вот чем надо заправлять салат, чтобы худеть: это не оливковое масло!

Самые популярные салатные заправки - что они скрывают?

Оливковое масло

Оливковое масло, которое считается чрезвычайно полезным, является практически чистым жиром: 100 мл масла содержат около 92% жиров. А поскольку жир - это самый калорийный нутриент, 100 мл такого масла - это ориентировочно 800 ккал!

Конечно, вряд ли кто-то будет заправлять тарелку салата целыми 100 мл масла. Но добавить несколько столовых ложек очень легко. Одна столовая ложка вмещает 15 мл, а это уже 120 ккал.

Представьте: если сам салат без заправки содержит от силы 200 ккал на порцию, то добавив всего 2-3 ложки масла, вы сразу добавляете +240-360 ккал. В результате ваш "легенький" салатик по калорийности может равняться 100-граммовой плитке шоколада.

Ваш "безобидный" салат из травы может составить примерно треть калорийности вашего дневного рациона, не говоря уже о других блюдах. Вот поэтому вы не можете похудеть.

Сравниваем популярные заправки:

Майонез "Провансаль" 67%:

100 г этого продукта - 616 ккал.

Одна столовая ложка (примерно 14 г) - 85 ккал. Это уже меньше, чем в оливковом масле (120 ккал), что для многих может быть неожиданностью.

Майонез салатный 30%:

100 г этого продукта - 296 ккал.

Одна столовая ложка - 41 ккал. Это значительно лучше, чем "Провансаль"!

Сметана 15%:

100 г сметаны - 159 ккал. Это уже вообще супер!

Одна столовая ложка сметаны 15% -22ккал.

Греческий йогурт 8% (и более низкая жирность!):

100 г йогурта - 107 ккал.

Одна столовая ложка йогурта - 14 ккал. Это абсолютный чемпион среди предложенных заправок по низкой калорийности!