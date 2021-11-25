"Зброя любить тишу": Кулеба про підвищення обороноздатності України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що Україна співпрацює з низкою країн у військово-технічній сфері щодо постачання зброї та обладнання. Він запевнив, що ведуться подальші кроки щодо посилення обороноздатності країни, але не вважає доцільним розголошувати такі деталі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС під час брифінгу.

"Зброя, як і гроші, любить тишу, тому подальші деталі розголошувати не стану, хочу лише запевнити, що всюди у світі ми, дипломати, шукаємо та знаходимо все те, що робить нашу армію сильнішою, а отже стримує Росію від наступу", - розповів Кулеба.

Зазначимо, міністр також заявив, що провідним партнером України, який допомагає посилювати армію, залишаються США. Він розповів, яку військову підтримку від Америки вже отримала Україна