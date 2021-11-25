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"Зброя любить тишу": Кулеба про підвищення обороноздатності України

Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що Україна співпрацює з низкою країн у військово-технічній сфері щодо постачання зброї та обладнання. Він запевнив, що ведуться подальші кроки щодо посилення обороноздатності країни, але не вважає доцільним розголошувати такі деталі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС під час брифінгу.

"Зброя, як і гроші, любить тишу, тому подальші деталі розголошувати не стану, хочу лише запевнити, що всюди у світі ми, дипломати, шукаємо та знаходимо все те, що робить нашу армію сильнішою, а отже стримує Росію від наступу", - розповів Кулеба.

Зазначимо, міністр також заявив, що провідним партнером України, який допомагає посилювати армію, залишаються США. Він розповів, яку військову підтримку від Америки вже отримала Україна

Нагадаємо, глава МЗС зазначив, що Україна виступає за комплексний пакет протидії агресії Російської Федерації, щоб не допустити нового етапу війни.

Додамо, нещодавно в Україну прибуло судно Ocean Grand, яким із США доставили два патрульні катери типу Island. Вони отримали назви "Фастів" та "Суми".

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МЗСРосійська ФедераціяУкраїнаДмитро Кулеба