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Катери Island, зброя, ракетні комплекси: яку військову підтримку США вже отримала Україна

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Київ, Четвер 25 листопада 2021 11:48
Катери Island, зброя, ракетні комплекси: яку військову підтримку США вже отримала Україна Фото: яку військову підтримку США вже отримала Україна (mil.in.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що провідним партнером України, який допомагає посилювати армію, залишаються США. Він розповів, яку військову підтримку від Америки вже отримала Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова міністра на брифінгу.

За його словами, допомога охоплює постачання зброї та військової техніки, обладнання. Він перерахував, що українська армія вже отримала:

  • боєприпаси,
  • кораблі, серед яких і патрульні катери типу Island,
  • човни і запасні частини до них,
  • багатоцільові легкові автомобілі високої прохідності,
  • протитанкові ракетні комплекси,
  • засоби контрснайперської боротьби, радіоелектронної боротьби,
  • прилади нічного бачення,
  • оптичні засоби,
  • засоби зв'язку,
  • медичне майно,
  • стрілецьку зброю різних калібрів.

"Це спрямовано на оборону України", - уточнив Кулеба на брифінгу.

Нагадаємо, вчора в Україну прибуло судно Ocean Grand, яким із США доставили два патрульні катери типу Island.

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