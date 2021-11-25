Катери Island, зброя, ракетні комплекси: яку військову підтримку США вже отримала Україна

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що провідним партнером України, який допомагає посилювати армію, залишаються США. Він розповів, яку військову підтримку від Америки вже отримала Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на слова міністра на брифінгу .

За його словами, допомога охоплює постачання зброї та військової техніки, обладнання. Він перерахував, що українська армія вже отримала:

боєприпаси,

кораблі, серед яких і патрульні катери типу Island,

човни і запасні частини до них,

багатоцільові легкові автомобілі високої прохідності,

протитанкові ракетні комплекси,

засоби контрснайперської боротьби, радіоелектронної боротьби,

прилади нічного бачення,

оптичні засоби,

засоби зв'язку,

медичне майно,

стрілецьку зброю різних калібрів.

"Це спрямовано на оборону України", - уточнив Кулеба на брифінгу.