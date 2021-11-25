UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Оружие любит тишину": Кулеба о повышении обороноспособности Украины

Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украина сотрудничает с рядом стран в военно-технической сфере по поставкам оружия и оборудования. Он заверил, что ведутся дальнейшие шаги по усилению обороноспособности страны, но не считает целесообразным разглашать такие детали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД во время брифинга.

"Оружие, как и деньги, любит тишину, поэтому дальнейшие детали разглашать не стану, хочу лишь заверить, что везде в мире мы, дипломаты, ищем и находим все то, что делает нашу армию сильнее, а значит сдерживает Россию от наступления", - рассказал Кулеба.

Отметим, министр также заявил, что ведущим партнером Украины, помогающим усиливать армию, остаются США. Он рассказал, какую военную поддержку от Америки уже получила Украина.

Напомним, глава МИД отметил, что Украина выступает за комплексный пакет противодействия агрессии Российской Федерации, чтобы не допустить новый этап войны.

Добавим, недавно в Украину прибыло судно Ocean Grand, которым из США доставили два патрульных катера типа Island. Они получили названия "Фастов" и "Суммы".

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныРоссийская ФедерацияУкраинаДмитрий Кулеба