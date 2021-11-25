"Оружие любит тишину": Кулеба о повышении обороноспособности Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украина сотрудничает с рядом стран в военно-технической сфере по поставкам оружия и оборудования. Он заверил, что ведутся дальнейшие шаги по усилению обороноспособности страны, но не считает целесообразным разглашать такие детали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД во время брифинга.

"Оружие, как и деньги, любит тишину, поэтому дальнейшие детали разглашать не стану, хочу лишь заверить, что везде в мире мы, дипломаты, ищем и находим все то, что делает нашу армию сильнее, а значит сдерживает Россию от наступления", - рассказал Кулеба.

Отметим, министр также заявил, что ведущим партнером Украины, помогающим усиливать армию, остаются США. Он рассказал, какую военную поддержку от Америки уже получила Украина.