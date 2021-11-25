Україна виступає за комплексний пакет протидії агресії Кремля, - Кулеба

Україна виступає за комплексний пакет протидії агресії Російської Федерації, щоб не допустити нового етапу війни. Зокрема, Москва повинна усвідомити, які втрати її чекають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Головна мета - стримати Росію від подальших агресивних дій. Для цього в Москві повинні ясно усвідомити, які політичні економічні та людські втрати вона понесе в разі нового етапу агресії. Україна виступає за комплексний пакет протидії агресивним намірам Кремля. Він включає в себе політичне та економічне стримування РФ, а також військову допомогу Україні. У цьому полягає ключове завдання дипломатів", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше він заявив, що новий напад на Україну буде занадто дорого коштувати Росії.

А також зазначив, що Росія підвищує напруженість в регіоні, тому що прагне взяти реванш за поразку в холодній війні і розпад СРСР.