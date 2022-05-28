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У Зеленського відреагували на звинувачення Росії у відмові від переговорів

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Київ, Субота 28 травня 2022 21:31
У Зеленського відреагували на звинувачення Росії у відмові від переговорів Фото: радник голови ОП Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Усі заяви Кремля про те, що Україна відмовляється від мирних переговорів з РФ, є черговою брехнею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"Україна відмовляється від переговорів" - знову генерують брехню у Москві . Справжні переговори можливі, якщо Росія відмовиться від лицемірства, покине південь та відведе війська", - наголосив Подоляк.

Він також додав, що доки вищезазначені умови не будуть виконані і дипломати не зможуть організувати переговори, "діалог" вестимуть ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Подоляк висунув зустрічну "пропозицію" тим, хто каже Україні поступитися територією для закінчення війни з Росією. Тоді ці країни мають утримувати довічно українських біженців, оскільки вони вже не захочуть повертатися додому.

Також ми писали, що, за словами Подоляка, далекобійні реактивні системи залпового вогню допоможуть повернути Росію під залізну завісу.

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