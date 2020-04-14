У ДТЕК заявили про вимушену зупинку всіх шахт

Фото: Максим Тімченко (lb.ua)

В Україні припиняється видобуток вугілля

"ДТЕК Енерго" зупиняє підприємства "ДТЕК Павлоградвугілля" і три збагачувальні фабрики у зв'язку з погіршенням ситуації в енергетиці України. Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко під час прес-брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Гендиректор ДТЕК повідомив, що з 20 квітня припиняють роботу шахти та допоміжні підприємства об'єднання "ДТЕК Павлоградвугілля", збагачувальні фабрики Павлоградська, Добропільська, Курахівська, а також Першотравенський ремонтно-механічний завод і Науково-виробничий центр. Таке рішення компанія прийняла у зв'язку з триваючим системною кризою в енергетичній галузі.

За словами Тімченка, підприємства переводяться в режим підтримки життєдіяльності, а співробітники виводяться в простій з оплатою згідно з колективним договором. Всього на 10 шахтах і допоміжних підприємствах "ДТЕК Павлоградвугілля", збагачувальних фабриках Павлоградська, Добропільська, Курахівська, Першотравенський РМЗ і НВЦ ДТЕК працює близько 22 800 осіб.

Нагадаємо, раніше, "ДТЕК Енерго" вже був змушений призупинити 5 шахт "ДТЕК Добропіллявугілля", шахту "Білозерська" і ЦЗФ "Жовтнева" у зв'язку з незатребуваність вітчизняної електроенергії.

До цього гендиректор "Енергоатом-Трейдинг" Сергій Бєдін заявив, що через кризу на ринку електроенергії НАЕК "Енергоатом" не отримав понад 4 млрд грн за поставлену електроенергію від ДП "Гарантований покупець", якому постачає 85% всієї атомної електроенергії для потреб населення, і в результаті цього компанія зараз не може забезпечити закупівлю та вивезення ядерного палива.

Раніше народний депутат, голова незалежної профспілки гірників Михайло Волинець заявив, що криза в вуглевидобутку викликаний енергетичною політикою, яку курирує глава парламентського комітету Андрій Герус.