В Орле после удара горит завод, производящий компоненты для "Искандеров"

В ночь на 7 ноября российский Орел потерпел ракетный удар. Предварительно под удар попал район заводов "Протон", изготавливающих компоненты для комплексов "Искандер-М" и "Панцирь-С1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

После атаки в Орле вспыхнул пожар, он виден на видео, публикуемых в сети. По предварительным данным, под удар попал комплекс предприятий "Протон".

Официальные данные о последствиях удара и масштабах разрушений российские власти пока не обнародовали.

Протон разрабатывает и производит оптоэлектронную технику, полупроводниковые приборы, светодиодную продукцию и силовую электронику.

Предприятие является важным звеном российского ВПК. Оно снабжает компонентами для ракетных комплексов "Искандер-М" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".