В Орле были слышны мощные взрывы: горит нефтебаза

В ночь с 13 на 14 декабря в российском городе Орле Орловской области прозвучали взрывы. Россияне жалуются на попытку атаки нефтебазы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
"Жители Орла сообщают о мощных взрывах. Предварительно беспилотники ВСУ попытались атаковать местную нефтебазу", - говорится в сообщении канала Baza.
Про атаку пишут и другие Telegram-каналы. Согласно другим кадрам, на местной нефтебазе возник пожар.
Официальной информации о случившемся пока что нет.
Канал ASTRA опубликовал кадры, на которых видно пожар на нефтебазе. По словам очевидцев горит как минимум один резервуар.
Тем временем "Осторожно, новости" добавляет, что после взрывов в Северном районе города в сторону объекта поехали спасательные авто, а в небе начали работать вертолеты.
Комментариев местных властей до сих пор нет.
Напомним, что в ночь на 11 ноября ударные дроны атаковали российский город Брянск. В результате атаки, как сообщалось, загорелась нефтебаза корпорации "Транснефть".
Источники РБК-Украина в спецслужбах уточнили, что атаку совершили БпЛА Главного управления разведки и Сил Обороны Украины. Они добавили, что поражение нефтебазы "Нефтебаза Брянская" произошло в период между 00:00 и 00:30.
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