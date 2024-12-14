В Орле были слышны мощные взрывы: горит нефтебаза

"Жители Орла сообщают о мощных взрывах. Предварительно беспилотники ВСУ попытались атаковать местную нефтебазу", - говорится в сообщении канала Baza.

Про атаку пишут и другие Telegram-каналы. Согласно другим кадрам, на местной нефтебазе возник пожар.

Официальной информации о случившемся пока что нет.

Обновлено в 00:09

Канал ASTRA опубликовал кадры, на которых видно пожар на нефтебазе. По словам очевидцев горит как минимум один резервуар.

Тем временем "Осторожно, новости" добавляет, что после взрывов в Северном районе города в сторону объекта поехали спасательные авто, а в небе начали работать вертолеты.

Комментариев местных властей до сих пор нет.