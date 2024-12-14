В Орлі було чути потужні вибухи: горить нафтобаза

Нагадаємо, що в ніч на 11 листопада ударні дрони атакували російське місто Брянськ. У результаті атаки, як повідомлялося, загорілася нафтобаза корпорації "Транснефть".

Джерела РБК-Україна в спецслужбах уточнили, що атаку здійснили БпЛА Головного управління розвідки і Сил Оборони України. Вони додали, що ураження нафтобази "Нафтобаза Брянська" відбулося в період між 00:00 і 00:30.

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