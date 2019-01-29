Ограни державної влади очолили рейтинг недовіри українців

Фото: голова уряду Володимир Гройсман і спікер парламенту Андрій Парубій (rada.gov.ua)

Показники довіри до парламенту, уряду і президента традиційно дуже низькі

Наприкінці 2018 року найменшою довірою громадян України користувалися президент (16%), уряд (11%), Верховна рада (8%) та російські ЗМІ (4%). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Як зазначають соціологи, владні інститути традиційно викликають найменше довіри у населення та мають дуже низький баланс довіри й недовіри. При цьому, порівняно з попереднім роком, баланс довіри до уряду не змінився, а баланс довіри до Верховної ради дещо підвищився (з -77% до -72%).

У Верховній раді проєвропейська опозиція ("Батьківщина", "Самопоміч" та інші) має кращий баланс довіри - недовіри (24% довіряє та 47% не довіряє), ніж опозиція з колишньої влади ("Опозиційний блок", "За життя") - 16% довіряє і 58% не довіряє, але обидва баланси негативні.

Рівень довіри до президента України стабільно низький (16% довіряють, 70% не довіряють), баланс також негативний (-54%), ситуація практично не змінилась протягом 2017-2018 років.

Найбільшою довірою серед українців користуються звичайні люди, які живуть поряд (68%), волонтери, які допомагають армії та переселенцям (63% та 61%), церква (51%), та Збройні сили України (51%).

kiis.com.ua

КМІС провів опитування з 30 листопада по 14 грудня 2018 року серед 2034 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного у листопаді - грудні 2018 року, лише третина (31%) респондентів очікують, що ситуація в Україні у результаті майбутніх виборів президента покращиться.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", орієнтація кандидата в президенти на тіснішу співпрацю з Європейським Союзом є важливою для 62% українців.