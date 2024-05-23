Экс-охранник российской пыточной пытался скрыться в рядах ВСУ: его задержали

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщается, военная контрразведка Службы безопасности задержала еще одного коллаборанта, который сотрудничал с Россией во время оккупации Херсона.

По данным следствия, тогда он "служил" в российской пыточной, которую оккупанты обустроили на базе захваченной в то время Дарьевской исправительной колонии № 10. Там он находился на "должности" охранника оккупационного объекта, в который россияне свозили репрессированных местных жителей, в частности, проукраинских активистов.

После освобождения правобережной части Херсонской области коллаборант некоторое время скрывался, а затем мобилизовался в украинскую армию, где надеялся избежать правосудия.

Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность фигуранта и попытки скрыться от правосудия в одной из воинских частей на юге Украины.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался житель Николаевской области, идеологический сторонник рашизма.

В начале полномасштабного вторжения он поддержал оккупантов, за что был назначен телохранителем русской застенки.

Фото: СБУ задержала экс-охранника российской пыточной, который пытался скрыться в рядах ВСУ (ssu.gov.ua)

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (добровольные занятия гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.