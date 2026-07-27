Организатору выставки оружия в Киевской области избрали меру пресечения

Святошинский районный суд Киева избрал меру пресечения Василию Гончаруку - организатору выставки под Киевом, по которой РФ нанесла ракетный удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса генпрокурора и " Суспільне ".

По ходатайству прокуроров суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без альтернативы залога. Гончаруку инкриминируют служебную халатность (ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Адвокаты Гончарука просили суд не отправлять их подзащитного в СИЗО, называя такие требования прокуратуры необоснованными. При этом встречного ходатайства по альтернативной мере пресечения они не подавали.

Защитники также отметили, что адвокат Андрей Доманский подавал ходатайство о взятии подозреваемого на поруки, учитывая его общественную деятельность.

В то же время, комментировать детали досудебного расследования адвокаты отказались.

"Очень много определенных обстоятельств, которые нужно будет выяснять. Поэтому пока комментариев или какого-либо разъяснения подробного сторона защиты предоставлять не будет. Все, что мы делали и делаем, оно делается в официальной плоскости, в судебных заседаниях", - сказал один из защитников.

Что известно об ударе

Напомним, 24 июля российская армия нанесла баллистический удар по Киевской области. Наибольшие разрушения потерпел Бучанский район. В результате вражеской атаки погибли 11 человек, еще почти 100 человек получили ранения разной степени тяжести.

По информации следствия, ракеты попали по территории частного спорткомплекса, где в тот момент проходило публичное мероприятие. Сначала сообщалось, что удар был нанесен по частному полигону, однако впоследствии спикер Воздушных сил Юрий Игнат уточнил, что мишенью стал именно спорткомплекс.

В Украинском совете оружейников заявили, что во время атаки на территории объекта находились представители украинской оборонной промышленности.

Впоследствии генпрокурор Руслан Кравченко сообщил об открытии двух уголовных производств. Одно из них касается военного преступления (ст. 438 УКУ), другое - возможного служебного халатности (ч. 3 ст. 367 УКУ), связанного с организацией и проведением мероприятия, что могло повлечь за собой гибель людей и другие тяжкие последствия.