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Організатора "тітушок" Крисіна звільнили від відповідальності за трьома статтями

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Київ, Вівторок 27 липня 2021 11:43
Організатора "тітушок" Крисіна звільнили від відповідальності за трьома статтями Фото: організатор "тітушок" Юрій Крисін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Дарницький районний суд Києва звільнив організатора "тітушок" на Майдані Юрія Крисіна від кримінальної відповідальності за трьома статтями. Зокрема, за звинуваченнями у викраденні активіста Євромайдану, хуліганстві та перешкоджанні мітингам.

Про це РБК-Україна розповіла його адвокат Тетяна Гнатюк.

За її словами, суд задовольнив клопотання і звільнив Крисіна від відповідальності за деякими звинуваченнями у зв'язку із закінченням терміну давності. Водночас триває розгляд справи за статтею про тортури.

"Це передбачено законом. У частині (зазначених звинувачень) було закрито кримінальне провадження, в частині - залишилося за тими звинуваченнями, які не підпадають за термінами давності", - зазначила адвокат.

Вона також підкреслила, що її підзахисний продовжує залишатися під вартою.

Нагадаємо, два роки тому Верховний суд України залишив у силі вирок Крисіну, який відбуває термін за причетність до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія під час Майдану.

Він також визнаний винним в організації так званих "тітушок", які переслідували і били активістів.

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Майдан титушки Юрій Крисін
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