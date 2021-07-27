Організатора "тітушок" Крисіна звільнили від відповідальності за трьома статтями
Дарницький районний суд Києва звільнив організатора "тітушок" на Майдані Юрія Крисіна від кримінальної відповідальності за трьома статтями. Зокрема, за звинуваченнями у викраденні активіста Євромайдану, хуліганстві та перешкоджанні мітингам.
Про це РБК-Україна розповіла його адвокат Тетяна Гнатюк.
За її словами, суд задовольнив клопотання і звільнив Крисіна від відповідальності за деякими звинуваченнями у зв'язку із закінченням терміну давності. Водночас триває розгляд справи за статтею про тортури.
"Це передбачено законом. У частині (зазначених звинувачень) було закрито кримінальне провадження, в частині - залишилося за тими звинуваченнями, які не підпадають за термінами давності", - зазначила адвокат.
Вона також підкреслила, що її підзахисний продовжує залишатися під вартою.
Нагадаємо, два роки тому Верховний суд України залишив у силі вирок Крисіну, який відбуває термін за причетність до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія під час Майдану.
Він також визнаний винним в організації так званих "тітушок", які переслідували і били активістів.