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Верховний суд залишив у силі вирок Крисіну

Новини » Надзвичайні події    10.09.2019 - 16:48
Верховний суд залишив у силі вирок Крисіну
Фото: Юрій Крисін (РБК-Україна)

Крисін залишиться відбувати покарання в колонії

Верховний суд України суд залишив у силі вирок Юрію Крисіну, який відбуває термін за причетність до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія під час Майдану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Повідомляється, що вирок Крисіну залишили в силі. Перегляд ініціював захист засудженого, який просив замінити тюремне ув'язнення умовним терміном, згідно з рішенням Шевченківського районного суду Києва.

Нагадаємо, 13 червня 2018 року Апеляційний суд Києва виніс вирок Крисіну у справі про вбивство журналіста Веремія. Згідно з рішенням суду, засуджений повинен відбути п'ятирічний термін в колонії. До цього Шевченківський райсуд Києва засудив його до 4 років умовно.

Крисіна визнали винним в організації так званих "тітушек", які переслідували та били активістів Майдану.

В організації злочинної групи, яка фактично вбила Веремія, звинуватили екс-керівника медіа-холдингу "Контакт" Віктора Зубрицького. За деякими даними, безпосередній убивця журналіста - 55-річний Джалал Алієв - був убитий в окупованій Горлівці влітку 2015 року.

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