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Організатор замаху на Бабченко вийшов на свободу

Новини » Суспільство     13.11.2019 - 21:57
Організатор замаху на Бабченко вийшов на свободу
Фото: Аркадій Бабченко (УНІАН)

Герман відбув 1,5 роки в колонії

Київський апеляційний суд у середу, 13 листопада, звільнив підприємця Бориса Германа, який раніше визнав свою провину в організації замаху на життя журналіста Аркадія Бабченко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як зазначається, з 4,5 років в'язниці, призначених Герману судовим вироком, він відбув лише півтора.

"Суд задовольнив його (Бориса Германа - ред) апеляційну скаргу. Звільнив від подальшого відбування покарання у зв'язку із станом здоров'я", - заявила прес-секретар прокуратури Київської області Мар'яна Гайовская.

Нагадаємо, в травні 2018 року на журналіста Аркадія Бабченко було скоєно замах. Спочатку заступник генерального директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв повідомив, що у Бабченко стріляли, в результаті чого він загинув.

Проте пізніше виявилося, що Бабченко живий, а його вбивство було спецоперацією Служби безпеки України.

Також РБК-Україна писало, що підозрюваного в організації замаху на журналіста Бабченко Бориса Германа засудили до 4,5 років позбавлення волі. Тоді Герман пішов на угоду зі слідством і повністю визнав свою провину.

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Новини України Аркадій БабченкоСудподозреваемые
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