ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Организатор покушения на Бабченко вышел на свободу

Новости » Общество     13.11.2019 - 21:57
Организатор покушения на Бабченко вышел на свободу
Фото: Аркадий Бабченко (УНИАН)

Герман отбыл 1,5 года в колонии

Киевский апелляционный суд в среду, 13 ноября, освободил предпринимателя Бориса Германа, который ранее признал свою вину в организации покушения на жизнь журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как отмечается, из 4,5 лет тюрьмы, назначенных Герману судебным приговором, он отбыл лишь полтора.

"Суд удовлетворил его (Бориса Германа - ред) апелляционную жалобу. Освободил от дальнейшего отбывания наказания в связи с состоянием здоровья" - заявила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская.

Напомним, в мае 2018 года на журналиста Аркадия Бабченко было совершено покушение. Сначала заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев сообщил, что в Бабченко стреляли, в результате чего он погиб.

Однако позже оказалось, что Бабченко живой, а его убийство было спецоперацией Службы безопасности Украины.

Также РБК-Украина писало, что подозреваемого в организации покушения на журналиста Бабченко Бориса Германа приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Тогда Герман пошел на сделку со следствием и полностью признал свою вину.

Верховный суд снял запрет на принудительную продажу "дочки" российского банка Судебное заседания по делу Мазура состоится до 12 ноября
Новости Украины Аркадий БабченкоСудподозреваемые
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь