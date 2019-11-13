Организатор покушения на Бабченко вышел на свободу

Фото: Аркадий Бабченко (УНИАН)

Герман отбыл 1,5 года в колонии

Киевский апелляционный суд в среду, 13 ноября, освободил предпринимателя Бориса Германа, который ранее признал свою вину в организации покушения на жизнь журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как отмечается, из 4,5 лет тюрьмы, назначенных Герману судебным приговором, он отбыл лишь полтора.

"Суд удовлетворил его (Бориса Германа - ред) апелляционную жалобу. Освободил от дальнейшего отбывания наказания в связи с состоянием здоровья" - заявила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская.

Напомним, в мае 2018 года на журналиста Аркадия Бабченко было совершено покушение. Сначала заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев сообщил, что в Бабченко стреляли, в результате чего он погиб.

Однако позже оказалось, что Бабченко живой, а его убийство было спецоперацией Службы безопасности Украины.

Также РБК-Украина писало, что подозреваемого в организации покушения на журналиста Бабченко Бориса Германа приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Тогда Герман пошел на сделку со следствием и полностью признал свою вину.