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Аркадій Бабченко живий

НовиниСуспільство    30.05.2018 - 17:22
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)

Бабченко не загинув вчора

Журналіст Аркадій Бабченко не загинув вчора, 29 травня. Про це стало відомо під час брифінгу голови СБУ Василя Грицака з приводу "вбивства" журналіста, передає кореспондент РБК-Україна.  

Журналіст Аркадій Бабченко увійшов до зали прес-центру СБУ.

"До мене прийшли місяць тому люди, сказали, що "є на тебе замовлення". Вартість 40 тисяч доларів, показали документи мої, мої паспортні дані, мою фотографію, яка є тільки в моєму паспорті і тільки в паспортному столі... Добути інформацію цю могли тільки спецслужби (РФ, - ред.)", - повідомив Бабченко.

"Я поки ще живий. Не дочекаються", - додав журналіст.

"СБУ завчасно отримала інформацію про те, що готується терористичний акт. Ми вийшли на людей, які володіли цією інформацією. Вони допомогли нам попередити це вбивство. Було ухвалене рішення про проведення оперативної комбінації", - додав Грицак.

Нагадаємо, вчора ввечері заступник генерального директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв повідомив, що в журналіста Аркадія Бабченка стріляли.

Пізніше з'явилася інформація про те, що від отриманого поранення Бабченко помер в кареті "швидкої".

Вбивця Бабченка затриманий, - СБУ Вбивство Бабченко замовили спецслужби Росії, - Грицак
Темы: Вбивство Бабченко    Теги публікації: журналисты, Аркадій Бабченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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