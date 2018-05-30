Аркадій Бабченко живий

Бабченко не загинув вчора

Журналіст Аркадій Бабченко не загинув вчора, 29 травня. Про це стало відомо під час брифінгу голови СБУ Василя Грицака з приводу "вбивства" журналіста, передає кореспондент РБК-Україна.

Журналіст Аркадій Бабченко увійшов до зали прес-центру СБУ.

Василь Грицак: Я міг би принести співчуття родині Аркадія Бабченка, але не буду цього робити. Навпаки, сьогодні я привітаю Аркадія з третім днем народження і запрошую його до зали — СБ України (@ServiceSsu) 30 травня 2018 р.

"До мене прийшли місяць тому люди, сказали, що "є на тебе замовлення". Вартість 40 тисяч доларів, показали документи мої, мої паспортні дані, мою фотографію, яка є тільки в моєму паспорті і тільки в паспортному столі... Добути інформацію цю могли тільки спецслужби (РФ, - ред.)", - повідомив Бабченко.

"Я поки ще живий. Не дочекаються", - додав журналіст.

Службою було прийнято рішення щодо проведення оперативної комбінації, завдяки якій нам вдалося зібрати беззаперечні докази терористичної діяльності російських спецслужб на території України — СБ України (@ServiceSsu) 30 травня 2018 р.

"СБУ завчасно отримала інформацію про те, що готується терористичний акт. Ми вийшли на людей, які володіли цією інформацією. Вони допомогли нам попередити це вбивство. Було ухвалене рішення про проведення оперативної комбінації", - додав Грицак.

Нагадаємо, вчора ввечері заступник генерального директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв повідомив, що в журналіста Аркадія Бабченка стріляли.

Пізніше з'явилася інформація про те, що від отриманого поранення Бабченко помер в кареті "швидкої".