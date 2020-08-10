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Опалювальний сезон у Львівській області має початися вчасно, - Кабмін

Київ, Понеділок 10 серпня 2020 22:41
Опалювальний сезон у Львівській області має початися вчасно, - Кабмін
Фото: Кабмін (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Два роки поспіль опалювальний сезон був під загрозою зриву

У понеділок, 10 серпня, уряд доручив органам влади не допустити зриву опалювального сезону в Новому Роздолі та Новояворівську (Львівська область) через проблемні теплоелектроцентралі (ТЕЦ). Зокрема, владі доручили вирішити проблему із заборгованістю.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

Так, антикорупційним органам доручили звернутися до Вищого антикорупційного суду з пропозицією прискорити розгляд питань, пов'язаних з визначенням статусу Новороздільської та Новояворівської ТЕЦ.

Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами доручили вжити заходів щодо ефективного управління цими ТЕЦ.

Львівської облдержадміністрації спільно з владою вищезазначених міст доручили вирішити проблему із заборгованістю за спожите опалення.

Поліції доручили активізуватися в розслідуванні кримінальних процесів в справах цих ТЕЦ, на які у 2018 році наклали арешт.

Відзначимо, в Новому Роздолі та Новояворівську у 2018 році стався зрив опалювального сезону на теплоцентралях через розкрадання газу. Вони належали народним депутатам 8-го скликання братам Богдану і Ярославу Дубневичам. Після суд заарештував дві львівські ТЕЦ і передав у тимчасове управління ТОВ "Гарант Енерго М".

У 2019 році в цих містах, в яких проживає майже 60 тисяч мешканців, через безгосподарність приватного управителя майна ТЕЦ, ПП "Гарант-Енерго М", опалювальний сезон виявився під загрозою.

Нагадаємо, 18 листопада компанія "Нафтогаз Україна" призначила новим керівником Новороздольської та Новояворівської ТЕЦ Івана Сороку.

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