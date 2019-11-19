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Теплопостачання в Новояворівську та Новому Роздолі відновлять найближчим часом

Новини » Суспільство     19.11.2019 - 23:07
Теплопостачання в Новояворівську та Новому Роздолі відновлять найближчим часом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Новий управитель ТЕЦ отримав ліцензії на виробництво електроенергії

Теплопостачання у Новояворівську та Новому Роздолі у Львівській області буде відновлене найближчим часом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Урядовий портал".

Зазначається, що сьогодні новий управитель Новояворівської та Новорозділської ТЕЦ "Нафтогаз Тепло" отримав ліцензії на виробництво теплової і електричної енергії від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

"Це важливий крок на шляху відновлення тепла в домівках мешканців Новояворівська та Нового Роздолу Львівської області. Найближчим часом борги із зарплати будуть ліквідовані, а теплопостачання відновлено", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, у містах Новояворівськ та Новий Розділ, в яких проживає майже 60 тисяч мешканців, через безгосподарність приватного управителя майна ТЕЦ, ПП "Гарант Енерго М", опалювальний сезон опинився під загрозою.

Нагадаємо, 18 листопада компанія "Нафтогаз Україна" призначила новим керівником Новороздольской і Новояворівської ТЕЦ Івана Сороку.

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час поездкиво Львівську область 13 листопада заявив, що Кабінет міністрів України планує передати ТЕЦ в Новояворівську і Новому Роздолі в управління групи НАК "Нафтогаз". Гончарук, заявив, що ці два міста виявилися не готовими до подачі тепла в трубах немає води, гідравлічні випробування влітку не проводилися, працівники ТЕЦ не отримують зарплату вже майже півроку.

Львівські ТЕЦ Дубневичів передали в управління "Нафтогазу" Всі області України підключили до опалення
Новини України теплоснабжениеТЭЦ
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