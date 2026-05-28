У Лукашенко приложили руку к "Орешнику", который РФ запустила по Украине

14:06 28.05.2026 Чт
3 мин
В новейшей ракете России обнаружили компоненты двадцатилетней давности
aimg Елена Чупровская
Фото: Союзник Путина помогает строить ракеты (president.gov.ua)

Компоненты "Орешника", которым Россия ударила по Украине 24 мая, изготовлены на заводе в Беларуси. Послам ЕС показали начинку новой российской ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента Украины.

Что показали послам

В Киеве состоялась встреча с послами европейских стран. На ней присутствовали заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса, уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, представители Службы безопасности и Офиса Генерального прокурора.

Послам продемонстрировали реальные детали с ракет и дронов, которыми в ночь на 24 мая Россия атаковала Украину. В частности показали фрагменты "Цирконов", "Калибров", Х-101 и дронов "Герань-2".

В этих видах оружия нашли компоненты из Швейцарии, Германии, США, Великобритании, Японии, Китая и других стран - некоторые изготовлены в этом году.

Отдельно послам показали платы из "Орешника". Там - другая картина.

Белорусский след в "Орешнике"

Платы с "Орешника" содержат исключительно российские и белорусские компоненты, изготовленные в течение 2004-2014 годов. Часть из них сделана на минском заводе "Интеграл" - это микрочипы и платы для крылатых ракет и "Орешника".

Власюк подчеркнул: Беларусь до сих пор имеет доступ к иностранной электронике, и этот канал надо перекрыть.

Владислав Власюк призвал остановить поставки деталей в Россию.

"Нам нужно сосредоточиться и действительно остановить поставки деталей, поступающих в Россию. Это станет значительным ударом по мощностям российского оборонного производства", - сказал он.

Павел Палиса обратился к дипломатам с призывом усилить уже действующие санкционные ограничения и ускорить работу над новыми пакетами.

"Вам известно, что Россия заявляет, что они готовы запускать больше ракет для поражения объектов в Украине, особенно в Киеве. Все видели результаты", - сказал он.

Палиса отметил, что речь идет не о "центрах принятия решений", как цинично заявляют в Москве, а об ударах по гражданским.

"Они не способны наносить такие удары самостоятельно, без помощи или промышленной базы из других стран", - подчеркнул он.

Ранее уже возникал вопрос о том, есть ли в "Орешнике" вообще иностранные компоненты. Владислав Власюк допускал: в этой ракете, в отличие от других, могут отсутствовать детали иностранного производства.

Как сообщало РБК-Украина, во время атаки 24 мая Россия выпустила два "Орешника". Один попал в Киевской области, судьба второго стала известна из письма президента Украины Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу:. Выяснилось, что ракета упала на оккупированной части Донецкой области.

